Família de Cristiano Ronaldo se emociona com show exclusivo de Luan Santana

De craque para craque. No entanto, um é dos gramados e o outro dos palcos. Fato é que o cantor brasileiro Luan Santana pode contar para seus netos que fez um show particular para familiares e amigos de um dos maiores jogadores de futebol do mundo, Cristiano Ronaldo. A apresentação ocorreu no Réveillon, na Ilha da Madeira, que também é data de aniversário da mãe do jogador.





Aliás, em vídeo gravado e divulgado nas redes sociais, foi possível ver a emoção e o quanto os amigos e familiares de CR7 que estavam presentes. Inicialmente, as imagens era de Luan no palco do local onde se apresentava. Depois, Santana foi apenas com a voz e o violão e cantou para o jogador e a esposa, além da mãe do craque português.

Cristiano Ronaldo preparou surpresas para a mãe. Inicialmente ele deu uma Porsche de presente. Além do carro de luxo, no entanto, a apresentação de Luan Santana foi para acrescentar à festa da família.

“O Cristiano me mandou uma mensagem e fez o convite. Era para ser uma surpresa para mãe dele [Dolores Aveiro], mas a imprensa portuguesa começou a repercutir. Tenho certeza de que vai ser uma noite linda, ao lado de pessoas especiais”, disse o artista em nota. Luan gamhou um relógio de R$ 430 mil do craque.

Dolares é admiradora do cantor brasileiro e já demostrou isso nas redes sociais. Ela completou nesse domingo (31) 69 anos de idade.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.