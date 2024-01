Cristiano Ronaldo distribui presentes, dá Porsche para mãe e Rolex de R$430 mil para Luan Santana

O craque Cristiano Ronaldo juntou amigos e familiares para comemorar o ano novo. Mais que a chegada de um novo ciclo, o astro também comemorou o aniversário de 69 anos da mãe. No entanto, não foi só a matriarca que ganhou um valioso presente. Afinal, o cantor Luan Santana também saiu com relógio de luxo no pulso.

O cantor foi convidado por Cristiano Ronaldo para fazer um show particular na festa de virada de ano. A explicação é simples: a mãe do jogador – aniversariante do dia – admira o trabalho do cantor brasileiro.

No entanto, mais do que o cachê, Santana levou um belo presente para casa. Ele ganhou das mãos de Cristiano Ronaldo um relógio Rolex, avaliado em R$ 432 mil.

Aliás, o momento foi gravado e postado nas redes sociais. O cantor brasileiro recebe uma caixa e abre. Ele, afinal, comemorou muito o presente dado por CR7.

“Você não fez isso não, cara. Sabia que é o meu primeiro, né? Meu primeiro Rolex. Que momento! Das mãos do homem!”. Luan tira o rolégio da caixa e prova. “Já vai combinar”, diz CR7. O vídeo viralizou no X (antigo Twitter) e teve mais um milhão de visualizações.

