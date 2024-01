Diretoria corintiana pode anunciar até cinco reforços no Ano Novo

Com o ano de 2024 já em marcha, a nova diretoria do Corinthians pode anunciar até cinco novos reforços já de imediato. O novo presidente, Augusto Melo, tomará posse nesta terça-feira (2), mas o grupo pretende oficializar a chegada de alguns jogadores já acertados para a nova temporada.

Os nomes que poderão pintar oficialmente no curto prazo são os laterais-esquerdos Hugo e Diego Palacios, o zagueiro Félix Torres, o volante Raniele e o meia Rodrigo Garro. Hugo, aliás, já assinou um pré-contrato ainda em fins de 2023, quando atuava pelo Goiás.

Embora haja outros nomes já acertados, como Lucas Veríssimo e Maycon, estes na verdade renovaram seus compromissos com o Timão. O zagueiro segue emprestado até junho, mas passará a ser jogador corintiano em definitivo a partir de 30 de junho. Por outro lado, Maycon teve seu empréstimo renovado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por mais um ano.

A nova diretoria do Corinthians, com Augusto Melo como presidente e Rubens Gomes, o Rubão, como vice de futebol, começa assim seus trabalhos e ficará à frente do clube até o fim do ano de 2026.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.