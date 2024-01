PSG confirma contratação de Lucas Beraldo, destaque do São Paulo

O Paris Saint-Germain anunciou, nesta segunda-feira (1/1) a contratação de Lucas Beraldo, destaque do São Paulo na temporada passada. O zagueiro, campeão da Copa do Brasil-2023, estava no Tricolor há duas temporadas. Agora assina com o PSG até junho de 2028.

A contratação do clube francês, aliás, vai render ao São Paulo 20 milhões de euros (R$ 107 milhões na cotação atual).

Fala, Beraldo

O defensor comemorou o novo contrato e espera crescer em seu novo clube.

“Estou muito feliz por ingressar em um clube tão ambicioso como o Paris Saint-Germain. Este é um passo importante na minha carreira e que me ajudará a seguir em frente. Mal posso esperar para conhecer meus novos companheiros e dar meus primeiros passos com esta camisa”, disse o brasileiro nos canais oficiais do clube.

O São Paulo, afinal, era dono de 60% do passe do jogador. Outros 20% eram do próprio zagueiro e outros 20% do XV de Piracicaba, seu clibe formador.

Zagueiro se despede do São Paulo

Com o anúncio oficial da contratação, Beraldo comemorou o desfecho e agradeceu o Tricolor pelo tempo.

“Acho que é impossível não jogar com amor no São Paulo. Para sempre, eu vou me sentir um cara de sorte por viver esse sonho de vestir essa camisa e passar por todas as etapas que passei antes de ter um Morumbi lotado gritando meu nome”, concluiu.

PSG e Beraldo já conversavam há algum tempo e foi necessário apenas a janela de transferências abrir para o jogador ser confirmado do clube francês.

Aliás, de acordo com a imprensa francesa, a contratação de Berlado, além da possível chegada de Moscardo, mostra, no entanto, o desejo da diretoria em fazer uma breve reformulação.

