Com bolso cheio, Vasco entra em 2024 otimista para voltar a ter protagonismo

As últimas temporadas foram de muito sofrimento para o torcedor do Vasco. Entre rebaixamento, derrotas e nova briga para não cair em 2023, o clube vira a página para 2024 com otimismo. Afinal, os investimentos da 777 Partners, dona da SAF, devem garantir mais contratações, ainda mais nas mãos do diretor Alexandre Mattos, conhecido por ser bom de mercado.

Aliás, o Cruz-Maltino já fez sua primeira grande aquisição: o zagueiro João Victor, do Benfica. Foram pagos 6 milhões de euros (R$ 32 mihões), podendo subir para 8 milhões de euros em caso de metas cumpridas, e estabeleceu sua segunda maior negociação da história. Há chance de mais reforços, afinal, a diretoria quer um lateral-esquerdo, um volante, um meia de criação e ao menos um atacante de lado de campo. No entanto, a maior parte do aporte total de R$ 250 milhões deve ser usada para a segunda janela de transferências, em abril.

Além disso, nomes importantes na reta final do Brasileirão, como Paulo Henrique, Maicon e Zé Gabriel, renovaram seus contratos e permanecem em São Januário. Rossi também fica, e Praxedes ainda negocia os últimos detalhes da liberação por parte do Bragantino.

Protagonismo e Libertadores são metas

Dessa forma, o time sonha em voltar a ser protagonista, brigando pelas primeiras posições na tabela do Brasileirão. Algo que não acontece desde 2012, quando chegou a liderar a competição até a metade. Em 2017, até se classificou para a fase preliminar da Libertadores, com um honroso sétimo lugar, mas nunca figurou entre os favoritos.

O objetivo é retornar à principal competição sul-americana, sob a batuta de Ramón Díaz. O argentino e sua comissão técnica, por sinal, ampliaram seu vínculo até o fim de 2025, com opção de extensão até 2027. Um trabalho a longo prazo para desenvolver um elenco que já tem uma base formada e está muito mais cascudo com a chegada de veteranos no meio da última temporada.

Estreia em 2024

A pré-temporada ocorre no Uruguai, mais precisamente em Punta Del Este, onde o Vasco enfrenta o San Lorenzo, da Argentina, e o Deportivo Maldonado, equipe local. Já no Carioca, a bola rola no dia 19 de janeiro, contra o Boavista, em São Januário. Uma escalação recheada de jovens vai representar a camisa cruz-maltina nas duas primeiras rodadas.

