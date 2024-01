Santos contrata Oscar Rodriguez, novo preparador de goleiros

O Santos vai começar a temporada de 2024 com um novo preparador de goleiros: Oscar Rodrigues. Ele volta ao clube após pouco mais de dez anos, já que trabalhou no Peixe entre 2011 e 2013. Ele chega sob indicação do novo técnico Fábio Carille, com quem trabalhou nos Emirados Árabes Unidos, pelo Al-Ittihad Kalba.

Na carreira, Oscar Rodrigues, de 62 anos, já trabalhou também no Palmeiras e no Grêmio na condição de preparador. Ele também foi goleiro profissional, com uma carreira de 16 anos, que somou passagens por clubes como Brasil de Pelotas, Inter de Limeira, Figueirense e Paysandu, entre outros.

Mas a contratação do veterano não irá fazer o Santos abrir mão de seu outro preparador de goleiros. Sebastião Martins Oliveira Júnior, conhecido como Arzul, tem 51 anos e está no Peixe desde 2009 e é um dos funcionários mais antigos e queridos do departamento de futebol alvinegro. Dessa forma, a diretoria irá mantê-lo, com ele e Oscar trabalhando juntos ao grupo de jogadores.

Já com vários reforços acertados para a nova temporada, o Santos começa nesta semana os treinos para o Paulistão, primeira competição de 2024. No dia 20, a equipe enfrenta o Botafogo-SP em Ribeirão Preto, pela primeira rodada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.