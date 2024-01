Botafogo negocia a contratação de lateral e prepara proposta ao Cruzeiro

Uma das prioridades do Botafogo no mercado é trazer um lateral-direito para 2024. Afinal, o argentino Di Plácido não renovou contrato e deixou uma lacuna na posição. Por isso, a diretoria alvinegra colocou William como um dos alvos. O jogador teve destaque no Cruzeiro em 2023, participando de 40 partidas na temporada (33 no Brasileirão), com um gol marcado.

Só que a negociação promete ser complicada. Tudo porque William, de 28 anos, renovou seu contrato com a Raposa de forma automática, por ter alcançado a meta de 60% dos jogos. Mesmo assim, John Textor, dono da SAF, deve formalizar uma proposta em breve. O lateral surgiu no Internacional e fez carreira no futebol alemão entre 2017 e 2022. Também foi campeão olímpico com a Seleção, em 2016.

Para o setor, o técnico Tiago Nunes tem, a princípio, o jovem uruguaio Mateo Ponte e o veterano Rafael, que vai assinar a renovação por mais um ano. Ele, no entanto, não joga desde julho, quando sofreu lesão no joelho.

O elenco do Botafogo se reapresenta no dia 6 de janeiro e se prepara o Campeonato Carioca, quando estreia, provavelmente um time de jovens sub-23, contra o Madureira, no próximo dia 17. Até aqui, são esperadas três caras novas: os zagueiros Lucas Halter, ex-Goiás, e Alexander Barboza, ex-Libertad-PAR, além do atacante Jeffinho, que atuou pelo clube em 2022 e foi emprestado pelo Lyon.

