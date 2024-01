Milan recebe o Cagliari pela Copa da Itália

Após a pausa para o Réveillon, o futebol na Terra da Bota volta nesta terça-feira (02), com Milan x Cagliari. O duelo, vale lembrar, é válido pelas oitavas de final da Copa Itália. A bola vai rolar às 17h (horário de Brasília), no San Siro, em Milão, com transmissão do Star + e da ESPN 4.

Aliás, quem vencer, encara o vencedor de Atalanta x Sassuolo, que medirão forças na quarta-feira (03), às 14h (horário de Brasília). O Milan, vale lembrar, já entra nesta fase da competição, enquanto o Cagliari despachou a Udinese.

O Milan tem chances remotas de título no Italiano e já foi eliminado na Champions League. O Rubro-Negro, aliás, ainda disputará a Liga Europa, mas não participa da Supercopa. Além disso, Napoli e Internazionale já foram eliminados da Copa Itália. Assim, a tendência é que o Milan trate a competição como prioridade.

Para esta partida, o Milan não poderá contar com os zagueiros Thiaw, Kalulu e Tomori. Dessa forma, o treinador Stefano Pioli não descarta usar o lateral-esquerdo titular Theo Hernández na zaga, ao lado de Kjaer. Já no ataque, o quarteto formado por Loftus-Cheek, Pulisic, Rafael Leão e Giroud segue intacto.

MILAN X CAGLIARI – Oitavas de final da Copa Itália

Data e horário: 02/01/2024, às 17h

Local: San Siro, em Milão (ITA)

MILAN: Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernández, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leão; Giroud. Técnico: Stefano Pioli

CAGLIARI: Simone Scuffet; Gabriele Zappa, Edoardo Goldaniga, Alberto Dossena, Paulo Azzi; Alessandro Deiola, Matteo Prati; Ibrahim Sulemana, Nicolas Viola, Gianluca Lapadula e Leonardo Pavoletti. Técnico: Claudio Ranieri

