Internacional põe Tadeu como prioridade para reserva de Rochet

O goleiro Tadeu é a principal prioridade do Internacional, entre as contratações para 2024. Jogador de 31 anos, ele é visto como o nome ideal para a reserva de Sergio Rochet, arqueiro titular da equipe colorada. Embora o Inter já tenha oferecido uma proposta de empréstimo, que acabou recusada, a diretoria pretende fazer uma nova oferta. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘GaúchaZH’.

O desejo do clube é contar com um goleiro de qualidade como reposição para Rochet. Como o uruguaio vem sendo constantemente convocado para a seleção de seu país, torna-se desfalque em muitas partidas domésticas. Dessa forma, o Internacional vê em Tadeu uma boa sombra para o titular da baliza na temporada que está começando.

Atual reserva de Rochet, Keiller poderá ser negociado e deixar o clube. O outro goleiro é Anthoni, mas ainda sem maior experiência no grupo profissional. A busca por um goleiro brasileiro é tida como fundamental, já que a Copa América deste ano fará o Internacional ser desfalcado por até nove rodadas durante o Brasileirão.

Além disso, o Internacional também monitora a situação do goleiro Felipe Alves, de 35 anos. Ele atuou pelo São Paulo no ano passado, mas pertencia ao Fortaleza. Agora, entretanto, está livre no mercado após o fim de seu contrato com o Leão do Pici.

