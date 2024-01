‘Filósofo’ Buffon quer mudar regra para futebol ficar mais alegre

Depois da aposentadoria em agosto do ano passado, Gianluigi Buffon continua ligado ao futebol. Muitos ex-jogadores fazem isso. A diferença, porém, é que o ex-goleiro campeão do mundo pela Azzurra, em 2006, escolheu o campo das ideias para seguir no esporte. Além de chefe de delegação da seleção italiana, ele concluiu um curso para tirar licença de diretor-executivo.

E, para tal, Buffon, que se tornou um estudioso do futebol, desenvolveu e apresentou a tese “Futebol, sociedade, experiências pessoais, uma mistura ideal para o meu paradigma de diretor desportivo na era da inteligência artificial”. Dentro da tese, por exemplo, ele defende “aumentar o tamanho das traves para deixar o futebol mais interessante.”

Aos 45 anos, Buffon surgiu com tal polêmica. O ex-goleiro, que concedeu entrevista ao portal italiano Tuttosport, também falou sobre a seleção italiana, do trabalho de Luciano Spaletti no comando da seleção e as suas expectativas para a Eurocopa deste ano, na Alemanha. O ‘pensador” italiano Gianluigi Buffon argumentou que o tamanho das traves não acompanhou o crescimento da estatura dos goleiros.

“Conversei sobre isso com meus parentes e minha esposa outro dia. Quando comecei, em 1998, estava entre os cinco jogadores mais altos da Série A. No ano passado quando estava com o Parma na Série B, sempre estive entre os cinco mais altos, mas dos vinte e dois em campo! Quer dizer, as medições foram feitas em 1875”, disse ele.

Prosseguiu Buffon com o raciocínio sobre aumentar o tamanho das traves. Ele citou suas irmãs e escolheu o vôlei como exemplo para defender a sua ideia.

“Para os valores da época, provavelmente as traves eram muito grandes. Então houve um intervalo de tempo de, digamos, 50, 60 anos em que eles estavam certos. Agora, vendo certos atletas, pode-se pensar… Por outro lado, até no vôlei se discute a altura da rede. Tendo duas irmãs jogadoras de vôlei eu conheço o problema. O saque está se tornando quase tão crucial quanto no tênis”, defendeu Buffon.

Buffon para a bola órgão responsável

Sabedor do assunto polêmico, no entanto, Gianluigi Buffon disse que ele não pode tomar a decisão de aumentar as traves. E passou a bola para os órgãos responsáveis pelo futebol. Afinal, o ex-goleiro parece muito seguro das sugestões que tem apresentado ao mundo esportivo.

“Bom, de qualquer forma, eu não decido, há órgãos responsáveis ​​que certamente estarão a fazer perguntas e também a estudar as análises. É preciso dizer também que os goleiros são maiores, é verdade, mas os jogadores de campo são mais rápidos, mais imprevisíveis e mais fortes nos chutes. Os gestos técnicos sempre melhoram. Mas você pode ver o efeito do tamanho do goleiro nos chutes de longa distância: há 30 anos, para cada 50 chutes, você marcava dez gols. Hoje, se você fizer três, é muito. E de longe, é muito mais difícil marcar contra um goleiro de dois metros”, disse Buffon.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.