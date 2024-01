West Ham x Brighton: onde assistir, escalações e arbitragem

A 20ª rodada do Campeonato Inglês será encerrada nesta terça-feira (02), com a partida West Ham x Brighton. Aliás, a bola vai rolar às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres. O embate terá transmissão da ESPN e do Star +.

Curiosamente, as duas equipes estão na mesma faixa de classificação na competição, afinal, o West Ham encontra-se em sexto lugar, com 33 pontos, enquanto o Brighton está na oitava posição, com 30. Entre eles, aparece o Manchester United, com 31. O último do G4, vale lembrar, é o Arsenal, com 40. O Liverpool é quem lidera.

Confira a classificação do Campeonato Inglês

Nesta partida, os Hammers não contarão com o seu principal jogador, afinal, o meia brasileiro Lucas Paquetá machucou-se no último jogo e segue no DM. Dessa forma, um dos destaques deve ficar por conta do lateral-esquerdo brasileiro naturalizado italiano Emerson Palmieri. Já do lado do Brighton, o zagueiro brasileiro Igor Júlio. Assim, o atacante João Pedro, ex-Fluminense, está confirmado no time titular.

WEST HAM X CAGLIARI – 20ª rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 02/01/2024, às 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Londres, em Londres (ING)

WEST HAM: Areola; Coufal, Mavropanos, Ogbonna (Zouma) e Emerson; Ward-Prowse, Álvarez e Soucek; Bowen, Benrahma e Ings (Kudus). Técnico: David Moyes

BRIGHTON: Steele; Hinshelwood, van Hecke, Dunk e Estupiñán; Gilmour, Gross, Milner e Baleba; João Pedro e Ferguson. Técnico: Roberto De Zerbi

Árbitro: Sam Barrott

Jogos da 20ª rodada do Inglês

Sábado (30/12)

Luton Town 2 x 3 Chelsea

Aston Villa 3 x 2 Burnley

Crystal Palace 3 x 1 Brentford

Manchester City 2 x 0 Sheffield

Wolverhampton 3 x 0 Eveton

Nottingham Forest 2 x 1 Manchester United

Domingo (31/12)

Fulham 2 x 1 Arsenal

Tottenham 4 x 1 Bournemouth

Segunda (01/01)

Liverpool x Newcastle – 17h

Terça (2/1) -16h30

West Ham x Brighton – 16h30

