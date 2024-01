Botafogo x Tiradentes-PI: onde assistir ao jogo da Copinha

O Botafogo estreará na Copa São Paulo de Futebol Jr, a Copinha, nesta terça-feira (02), às 21h30 (de Brasília). Em Franca, pela rodada de abertura da competição, o clube carioca enfrentará o Tiradentes (PI), em partida válida pelo Grupo 5 da competição. Mais cedo, vale destacar, haverá o outro jogo da chave, entre Franca e Rio Claro, às 19h15.

Até hoje, o melhor resultado do Botafogo foi um vice-campeoanato para o Fluminense, em 1971. Dessa forma, o Glorioso busca o título inédito da competição que é anual e existe desde 1969. O Alvinegro também busca o título para deixar o torcedor um pouco mais animado, afinal, 2023 terminou de forma frustrante entre os profissionais.

Confira aqui todos os times e grupos da Copinha-2024

Onde assistir

O Canal SporTV transmite a partitr das 21h30 (de Brasília).

Como está o Botafogo

Para esta competição, o Botafogo apostava em Diego Abreu, filho do ídolo Loco Abreu, mas ele se lesionou e foi devolvido para o Defensor (URU). Dessa forma, o Glorioso agora aposta no atacante Kayke, de apenas 17 anos. O adolescente, aliás, fez 26 gols pelo sub-17 em 2023. O adolescente está no clube desde 2019, quando chegou para o sub-13.

Kayke Ele tem ainda uma multa rescisória de US$ 20 milhões (cerca de R$ 100 milhões) para o mercado internacional e de R$ 30 milhões para o Brasil. Em 2023, aliás, a promessa do Botafogo assinou um contrato profissional com o clube.

O Alvinegro será comandado por Eduardo Oliveira. O Tiradentes, por sua vez, disputa a competição pela primeira vez. Assim, uma classificação para o mata-mata já seria um grande feito para os piauienses. O treinador da equipe nordestina será o experiente Nildo Araújo, que participou seis vezes da competição, sempre pelo River-PI.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.