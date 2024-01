Ceará anuncia o meia paraguaio Recalde, que chega da Argentina

O Ceará anunciou nesta terça-feira (1) a contratação do meia paraguaio Jorge Recalde, de 31 anos. Ele chega do Newell’s Old Boys, da Argentina, por onde atuava até o fim do ano passado. Esta será a primeira oportunidade do jogador no futebol brasileiro, já que, na carreira, defendeu Libertad e Olímpia, em seu país de origem, além do Newell’s.

Ricardo chega ao Ceará em uma transação pouco comum. Interessado no meia, o Vozão entrou em contato com o clube de Rosário e costurou acordo para assumir uma dívida da equipe local com o jogador. Dessa forma, ele acabou rescindindo amigavelmente com os rosarinos e assinou com o Ceará um contrato válido até o fim de 2025.

Com dois jogos com a camisa da seleção paraguaia, Recalde também pode jogar como segundo atacante. No Paraguai, ele conquistou seis vezes o campeonato nacional e uma vez a Copa do Paraguai. Na temporada passada, peo Newell’s, ele jogou 46 vezes, marcando oito gols. Dessa forma, o clube já anunciou sua sexta novidade, além do goleiro Fernando Miguel, do lateral-direito Raí Ramos, dos meias Mugni e Lourenço e do atacante Aylon.

