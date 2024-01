Valencia x Villarreal: onde assistir, escalações e arbitragem

Valencia e Villarreal fazem nesta terça-feira (02) um confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol/La Liga de 2023/2024. A bola vai rolar às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio Mestalla. O confronto terá transmissão exclusiva do Star +.

As duas equipes, que são muito tradicionais na Espanha, estão na zona intermediária da tabela. Afinal, o Valencia está em 10º, com 23 pontos. Já o Villarreal encontra-se três posições abaixo, com 19 pontos. Assim, as duas equipes querem encostar no G4, que tem Real Madrid e Girona com 45 pontos, Barcelona e Atlético de Madrid com 38.

VALENCIA X VILLARREAL – 19ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: 02/01/2024, às 17h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Mestalla, em Valencia (ESP)

VALENCIA: Mamardashvili; Correia, Paulista, Ozkacar, Gaya; Foulquier, Diakhaby, Pepelu, Guerra; Almeida, Duro. Técnico: Rubén Baraja

VILLARREAL: Jorgensen; Alti, Albiol, Gabbia, A Moreno; Trigueros, Capoue, Parejo, Baena; G Moreno, Sorloth: Técnico: Marcelino García

Árbitro: Jesús Gil Manzano

Jogos da 20ª rodada do Campeonato Espanhol

Sábado (02/01)

Getafe x Rayo Vallecano – 13h

Real Sociedad x Alavés – 15h15

Valencia x Villarreal – 17h30

Quarta (03/01)

Granada x Cádiz – 13h

Celta de Vigo x Bétis – 15h15

Real Madrid x Mallorca – 15h15

Girona x Atlético de Madrid – 17h30

Quinta-feira (04/01)

Osasuna x Almería – 13h

Sevilla x Athletic Bilbao – 15h15

Las Palmas x Barcelona – 17h30

