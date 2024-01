A espera de reforços, Cruzeiro vai comemorar aniversário de 103 anos

O Cruzeiro completará 103 anos de história nesta terça-feira (2/1). No entanto, a expectativa para estte aniversário não está somente na Missa de Ação de Graças, como ocorre tradicionalmente. Isso porque a diretoria está próxima de anunciar importantes reforços.

O principal deles é Lucas Romero. O retorno do volante para a Toca da Raposa é considerado um presente para os torcedores. O contrato será de dois anos e tudo já está certo entre o clube e o jogador.

A tendência é que anuncie também o atacante Juan Ignácio Dinenno, do Pumas. Curiosamente, o Cruzeiro está ativo no mercado mexicano. O treinador Nicolás Larcamon, além de Romero, e Dinenno estavam no futebol do México. O treinador e volante no Leon e o centroavante no Pumas.

“É um momento muito importante para mim, para minha carreira, para meu crescimento pessoal e vou me lembrar disso tudo (período no Pumas) com muito muito carinho”, afirmou Dinenno, em entrevista ao Análisis Puma.

“Por aqui tenho sentimentos que mexem com a emoção, que tem um papel muito importante na minha vida. O que tenho pela frente é algo muito grande, me anima e estou feliz”, completou.

Cruzeiro sonha com Everton Ribeiro

Todavia, o maior sonho do torcedor cruzeirense é o retorno de Everton Ribeiro. O meia que teve passagem marcante pela Toca da Raposa está nos planos. Mas a diretoria do Cruzeiro reconhece a dificuldade da negociação. Desde o início, Everton deu prioridade a permanência no Flamengo. Diante disso, o time celeste não conseguiu abrir conversas.

A tendência é que tenha uma nova reunião entre os empresários de Everton e o Flamengo. Afinal, o jogador está oficialmente sem contrato no momento.

