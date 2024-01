Inter encaminha acerto com goleiro Ivan, do Corinthians

A diretoria do Internacional encaminhou a contratação do goleiro Ivan, de 26 anos, do Corinthians. Emprestado ao Vasco, ele tinha negociações com o América-MG. No entanto, o jogador tomou o rumo de Porto Alegre. Ele deverá ser uma espécie de sombra para o titular Sergio Rochet.

O contrato de Ivan com o Corinthians, afinal, vai o fim do ano. No entanto, as diretorias dos clubes envolvidos discutem o negócio em definitivo. O clube paulista receberá um valor não divulgado e um percentual dos direitos do goleiro Carlos Miguel, reserva de Cássio.

Não era exatamente o que o goleiro queria. E não estava nos planos ser emprestado para ser opção novamente. Entretanto, a conversa com os dirigentes do clube gaúcho foram animadoras. O goleiro terá a possibilidade de atuar no nas ausências de Rochet.

A Copa América deste ano, afinal, poderá ser uma aliada de Ivan. Rochet, que defende a seleção do Uruguai, provavelmente será convocado para disputar a competição. O Campeonato Brasileiro não será paralisado. Ivan, provavelemnte, ganhará chance durante todo o período.

Ivan começou na Ponte Preta e passou pelo Zenit no ano passado antes de ir para o Vasco. Desde que trocou a Ponte pelo Corinthians, entretanto, ele não tem tido uma sequência de jogos. Disputou três partidas pelo Timão, quatro pelo clube russo e outros três no Vasco.

Com a contratação de Ivan, o Internacional poderá negociar Keiller. Ele perdeu a posição para John, negociado com o Valladollid-ESP. Assim, Keiller passou a ser contestado por parte da torcida.

