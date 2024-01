Liverpool vence Newcastle e se mantém na liderança do Inglês

Na penúltima partida da 20ª rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool derrotou em casa o Newcastle por 3 a 2. Salah (duas vezes), Jones e Gakpo marcaram para os Reds, enquanto Isak e Botman anotaram para os visitantes. Vale destacar que, quando a partida ainda estava 0 a 0, Salah perdeu um pênalti para os Reds.

Com o resultado, o Liverpool segue na liderança, agora com 45 pontos. Aston Villa (42), Manchester City (40) e Arsenal (40) completam o G4. Os citizens, vale lembrar, têm um jogo a menos por conta da disputa do Mundial de Clubes. Já o Newcastle está em nono, com 29.

O Liverpool contou com o goleiro Alisson como titular, enquanto o Newcastle contou com o atacante Joelinton e o volante Bruno Guimarães por 90 minutos. A dupla, aliás, recebeu cartão amarelo.

Agora, o Liverpool volta a campo agora no próximo domingo (07), quando visita o Arsenal pela Copa da Inglaterra. Aliás, a bola vai rolar às 13h30 (horário de Brasília). Também fora de casa, o Newcastle pega o Sunderland, mas no sábado (06) pela mesma competição.

Jogos da 20ª rodada do Inglês

Sábado (30/12)

Luton Town 2×3 Chelsea

Aston Villa 3×2 Burnley

Crystal Palace 3×1 Brentford

Manchester City 2×0 Sheffield United

Wolverhampton 3×0 Everton

Nottingham Forest 2×1 Manchester United

Domingo (31/12)

Fulham 2×1 Arsenal

Tottenham 3 x 1 Bournemouth

Segunda (1/1)

Liverpool 4 x 2 Newcastle

Terça (2/1) -16h30

West Ham x Brigthon – 16h30

