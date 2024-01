Fortaleza negocia contratação de goleiro Santos, do Fla

As conversas entre Flamengo e Fortaleza pelo goleiro Santos estão de vento em popa. Os clubes conversam sobre uma possível transferência do jogador para o Leo do Pici e o negócio está bem encaminhado. A transação, porém, só será concretizada se for em definitivo.

O goleiro Santos, entretanto, ainda tem dois anos de contrato com o clube Rubro-Negro. Dessa forma, porém, o Fortaleza não pode negociar diretamente com o jogador. Os clubes é que estão discutindo o assunto.

Santos chegou ao Flamengo em 2022, depois de boa passagem pelo Athletico-PR. Pelo clube da Gávea ele disputou 63 partidas, sendo titular com Dorival Júnior em 2022. Ele entrou para a história rubro-negra com boas participações nos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores.

Em 2022, afinal, Santos entrou na pré-lista de Tite para a Copa do Mundo no Catar. Depois de cair de produção em 2023, e com a chegada de Jorge Sampaoli, perdeu a posição. A última vez que entrou em campo foi em 21 de maio, contra o Corinthians, pela Série A.

