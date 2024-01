Vitória faz proposta e negocia contratação de Luan, do São Paulo

A diretoria do Vitória procurou o São Paulo para encaminhar uma proposta de empréstimo pelo volante Luan. O jogador está fora dos planos do técnico Dorival Júnior para este ano. Assim, o Rubro-Negro, campeão da Série B, mostrou interesse na contratação.

O perfil de Luan se encaixa perfeitamente bem dentro do que a diretoria do Vitória procura. Os baianos querem apostar em jogadores com mais força física para este ano, já que o clube voltou à elite do futebol brasileiro.

Luan renovou contrato com o São Paulo até dezembro de 2026. O jogador ainda teve um aumento. No entanto, para liberar o jogador, o São Paulo ainda ficará com o pagamento da maior parte do salário do jogador.

À época, sob o comando de Rogério Ceni, depois de se recuperar de lesão, Luan pouco atuou. Com Dorival Júnior, que liberou o jogador para procurar outro clube em 2024, Luan também não teve muitas oportunidades.

Autor de um dos gols do time no jogo do título do Campeonato Paulista de 2021, Luan, de 24 anos, perdeu espaço desde 2022. O último jogo do volante pelo São Paulo foi em setembro, na vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, no Morumbi.

