Futuro promissor: Porta aberta para Marcos Leonardo no Benfica

O desempenho de Marcos Leonardo no Santos encheu os olhos do Benfica. Assim, o clube português – um gigante na Terrinha – demonstrou interesse na contratação e já fez contato com o jogador. Falta propor o negócio ao Peixe. E a expectativa é de que a oferta fique na faixa entre 15 milhões e 20 milhões de euros (de R$ 87 milhões a R$ 107 milhões).

O Santos possui 70% dos direitos econômicos do jogador, que é cria do clube. Afinal, embora seja baiano da cidade de Itapetinga, na Bahia, Marcos Leonardo começou a jogar em 2020 no Peixe, aos 17 anos, e seguiu carreira na Vila Belmiro. Nascido em 2/5/2003 , o jovem de 20 anos se destacou como artilheiro do time santista. Dessa forma, embora o clube tenha amargado o rebaixamento para a Série B, o centroavante conseguiu se manter atraente no mercado. Outros clubes europeus – Real Madrid, Arsenal, Fiorentina e Newcastle – também sondaram o atacante.

Prós e contras de Marcos Leonardo

Em sua carreira, Marcos Leonardo também atuou em sete jogos pela Seleção Brasileira Sub-20 e marcou sete gols. Um acordo existente entre os representantes do atleta e o Santos estipula que, para vendê-lo, é necessário que haja uma proposta de pelo menos 18 milhões de euros. Porém, após a artilharia, diante da valorização do atleta, tudo leva a crer que o clube tentará estabelecer novas bases. Entretanto, também existe um fator negativo. Afinal, na reta final do Campeonato Brasileiro, Marcos Leonardo não manteve o mesmo nível e chegou a perder o posto de titular. Assim, em seu lugar, o treinador Marcelo Fernandes escalou Julio Furch em algumas rodadas. Além disso, episódios de indisciplina mancharam a trajetória do jogador.

Apesar disso, Marcos Leonardo alimenta a expectativa e conta com a possibilidade de partir para o futebol europeu. Assim, como o Santos precisa de dinheiro para reforçar a equipe na Série B em busca do retorno à elite, a venda do jogador pode ser bem-vinda.

