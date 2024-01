Birmingham demite o treinador Wayne Rooney

Wayne Rooney foi demitido pela diretoria do Birmingham, da Segundona Inglesa, nesta terça-feira (2/1). Isso pouco mais de dois meses depois de assumir o cargo. Ele caiu após a quinta derrota seguida do time na competição, em casa para o Leeds, por 3 a 0. O resultado deixou o time em 20º lugar (com 24 concorrentes). Dessa forma, muito próximo da zona de rebaixamento.

Rooney assumiu a equipe em outubro. Depois de um início discreto, viu seu time cair muito de produção, saindo de uma briga no meio da tabela para entrar na briga contra a degola na Championship. Já na última rodada antes da virada do ano. a toricda já fazia pressão pela sua saída. Assim, deixa o clube com uma campanha bem ruim. Duas vitórias, quatro empates e nove derrotas.

“Nosso comprometimento é fazer o que é necessário para trazer sucesso ao clube. Infelizmente, o tempo de Wayne não saiu como planejado. Assim, decidimos seguir em direção diferente. A busca por um sucessor começa com efeito imediato”, afirmouo CEO do Birmingham, Garry Cook.

Rooney, em foco

Rooney, apesar de alguns problemas extracampo quando jogador, é um dos maiores atacantes da história do futebol inglês, um dos recordistas de gols e com grande carreira no Manchester United (253 gols em 13 temporadas) e seleção da Inglaterra (53 gols em 120 jogos). Como treinador, estreou muito bem no Derby County (2021/2022) e foi discreto no DC United (2022/2023) não levando o time aos playoffs.

