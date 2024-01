Após fim de contrato no Fla, Everton Ribeiro vive situação indefinida

Após seis anos de títulos e glórias, Everton Ribeiro não pertence mais ao Flamengo. O contrato do meia no clube se encerrou na última segunda-feira (1), logo no primeiro dia de 2024. Assim, times do futebol brasileiro já estão demonstrando interesse na contratação do jogador.

Futuro de Everton Ribeiro

O Cruzeiro está interessado no retorno de Everton Ribeiro. No entanto, os dirigentes mineiros ainda não formalizaram uma proposta oficial pelo meia. O Bahia também luta pela contratação do jogador e formalizou uma oferta vantajosa, com luvas e dois anos de contrato. O Flamengo, por outro lado, propõe mais um ano de vínculo, sem alteração de salário. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Nos últimos dias, clubes do futebol brasileiro também demonstraram interesse na contratação do meia. No entanto, nenhuma oferta foi feita. O Bahia, dessa forma, é o único que realmente formalizou uma proposta de contrato ao jogador. O time baiano, por sinal, ofereceu um salário 30% maior em relação ao Flamengo. O projeto do Grupo City pode ser um fator importante na decisão do atleta.

Assim, Everton Ribeiro está com futuro indefinido na carreira e deve definir seu destino nos próximos dias. O meia é um dos principais nomes do futebol brasileiro e colecionou convocações para Seleção Brasileira nos últimos anos. O jogador, inclusive, participou da Copa do Mundo de 2022.

Everton Ribeiro é um ídolo histórico do Flamengo e participou dos últimos títulos conquistados, mas acabou perdendo espaço em 2023. O jogador queria permanecer no clube por duas temporadas, mas os dirigentes rubro-negros ofereceram apenas mais um ano de vínculo. O atleta, dessa forma, agora esta livre para procurar novos destinos.

