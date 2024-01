Botafogo aguarda liberação de John por time espanhol para anunciar reforço

O substituto de Lucas Perri no gol do Botafogo tem tudo para ser John. O camisa 1 está no Real Valladolid, emprestado pelo Santos, e depende apenas da liberação do clube espanhol para ser anunciado como reforço alvinegro. Afinal, a SAF já se acertou as bases salariais com o goleiro e também com o Peixe, que vai receber uma pequena compensação financeira.

O otimismo é grande porque John é reserva por lá, e o Valladolid, time gerido por Ronaldo Fenômeno, já sinalizou que não vai bloquear a negociação. Tudo depende, sobretudo, da contratação de um novo jogador na janela de meio de temporada na Europa.

John tem 27 anos e chegou a ser titular do Santos, sempre disputando a posição com João Paulo. Com o destaque, foi para o Internacional, também jogou, mas perdeu a vaga para o uruguaio Sergio Rochet em 2023. Com isso, seguiu para o futebol espanhol, onde também não teve sequência. Apesar da irregularidade, a diretoria do Botafogo sempre desejou ter o goleiro e iniciou contatos há um ano. Curiosamente, ele é xará do dono da SAF, John Textor. Mas nasceu mesmo em Diadema-SP. Seu nome de batismo é John Victor Maciel Furtado.

Antes de avançar no acordo por John, o Glorioso teve João Paulo, do próprio Santos, Aldair Quintana, do Atlético Nacional-COL, Santos, , do Flamengo, e Facundo Cambeses, do Banfield-ARG.

