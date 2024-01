Primeira criança nascida no Acre em 2024 ganha nome da filha de Neymar

O primeiro bebê nascido no Acre em 2024 chegou na madrugada do dia 1º de janeiro. Os pais, inclusive, fizeram uma homenagem ao craque brasileiro Neymar, pois terá Mavie no nome, assim como a filhota do astro com Bruna Biancardi. A pequena Julia chegou às 4h58 (2h58 de Brasília) com 2,7 kg e se chamará Júlia Mavie Menezes Gomes.

O nome é de origem francesa e é a junção das palavras “Ma” e “Vie” ou seja “Minha vida”. Quando Neymar e Biancardi anunciaram o nome da filha (que nasceu em outubro), o número de Mavies era ínfimo no Brasil (abaixo de 100). Mas, agora, é provável que se torne um dos campeões em 2024, graças à influência de Neymar.

A criança é a primeira filha de Juliana Menezes, de 20 anos. Ela contou da alegria e a surpresa com a chegada da primogênita. E com um detalhe: Ela começou a sentir as dores do parto quando estava na igreja”.

“Estava sentindo dor. Resolvi esperar um pouco e ir para casa. Mas assim que cheguei, não aguentava mais. Minha mãe e minha irmã arrumaram minhas coisas, e viemos para a maternidade”, disse a mãe da criança.

A garotinha nasceu na maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, na capital do Acre.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.