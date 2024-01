Neymar será pai novamente ou não? Modelo nega

Ainda estamos no segundo dia de 2024, mas o craque Neymar já está envolvido em nova polêmica. Isso porque surgiu nas últimas horas a suspeita que o craque será pai pela terceira vez. O Jogada10, no entanto, vai te explicar toda a história.

Inicialmente, o perfil da modelo e influenciadora digital, Jamile Lima, comentou em uma foto de Mavie no Instagram. “Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter…”, comentou a modelo no perfil Segue a Cami. Ela não deu mais detalhes. Após isso, os sites de fofocas começaram a espalhar a notícia.

O Jogada10 checou todas as informações. Com isso, por volta de 12h desta terça-feira, a modelo foi até o seu Instagram e desmentiu o boato. Segundo ela, alguma pessoa da equipe tentou fazer uma brincadeira.

“Oi gente, estou vindo aqui para encerrar qualquer tipo de assunto relacionado o que aconteceu hoje pela manhã. Acordei com prints. Primeiro de tudo, eu não estou grávida do Neymar, não o conheço, não tenho contato, nunca vi pessoalmente”, iniciou a modelo.

“Esse comentário surgiu nas páginas de fofoca foi comentário infeliz de uma pessoa da minha equipe. Foi brincadeira. Eu já estou tomando as medidas cabíveis. Eu nunca tive nenhum tipo de problema com redes sociais, com fofocas, com nome envolvido em algum tipo de polêmica relacionado principalmente a esse tipo de coisa”, acrescentou.

Lima se desculpa com Neymar

Lima ainda aproveitou o espaço em seu Instagram para se desculpar com Neymar. “Eu não tenho nenhuma notícia, se ele vai ser ou não pai, não tenho proximidade. Me perdoe Neymar se isso causou algum problema. As medidas já estão sendo providenciadas e eu queria que encerrasse esse assunto aqui”, completou.

Neymar já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas. Em 2023, a pequena Mavie chegou ao mundo, com o noivado entre o jogador e Bruna Biancardi. Aliás, após o nascimento da pequena, a união entre Neymar e Biancardi chegou ao fim com uma série de polêmicas envolvendo o jogador.

Conheça Jamile

Jamile Lima é natural de Fortaleza, no Ceará, e trabalha como influenciadora digital nas redes sociais. Ela, afinal, se especializou em conteúdos de moda, beleza, estética e viagens. Tem muito sucesso local. Afinal, conta com quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais.

