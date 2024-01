Ancelotti confirma interesse do Brasil e fala sobre preferência pelo Real Madrid

Nos últimos dias, Carlo Ancelotti renovou seu contrato com Real Madrid até 2026 e abdicou de ser técnico da Seleção Brasileira. O treinador explicou os motivos da decisão e revelou que está feliz em permanecer no clube espanhol.

“Eu tive contato com o presidente naquele período, que era o Ednaldo Rodrigues. Quero agradecê-lo porque me demonstrou carinho e interesse para que eu treinasse a Seleção Brasileira. Me deixou muito honrado, mas dependia da minha situação no Real Madrid. Que isso fique claro para todos. Nos últimos meses, aconteceu que o Ednaldo não é mais presidente da confederação. No fim das contas, as coisas foram como queria, que era continuar aqui”, disse Ancelotti.





Situação de Ancelotti

Apesar da decisão de permanecer no Real Madrid, Ancelotti não fechou as portas para Seleção Brasileira. O italiano sonha em trabalhar no Brasil, mas não sabe se ainda haverá interesse por parte da CBF em 2026.

“Ser técnico da Seleção é um grande sonho, mas não sei se em 2026 o Brasil vai me querer. Não sei se estão contentes com a minha decisão”, completou Ancelotti.

Futuro do Brasil

Assim, os representantes da CBF estão sem um treinador definido. Fernando Diniz é o atual técnico da Seleção Brasileira, mas vinha trabalhando como interino nos últimos meses. O próximo compromisso do Brasil acontece em junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Com 260 jogos e 188 vitórias, Ancelotti está na sua segunda passagem pelo Real Madrid e é apontado como um dos melhores técnicos do mundo. O italiano teve conversas com Ednaldo Pereira, ex-presidente da CBF que foi destituído recentemente do cargo. Apesar do interesse da entidade, ele optou por continuar no futebol europeu.

