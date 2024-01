Flamengo anuncia novo patrocinador master

O Flamengo anunciou, nesta terça-feira (2), um novo patrocinador master para 2024. Trata-se da Pixbet, casa de apostas esportivas. A empresa está estampada na camisa rubro-negra há dois anos e agora aumenta sua presença no clube. O contrato é válido até dezembro de 2025.

A Pixbet, dessa forma, agora vai ficar estampada nos principais espaços das camisas masculina e feminina do futebol profissional, além do basquete. A casa de apostas ficará no lugar que pertencia ao Banco BRB, que agora estampa sua marca nas omoplatas da blusa por R$ 6,2 milhões durante três meses.

Patrocínio do Flamengo

“A Pixbet é uma grande parceira desde 2022 e agora traz um investimento ainda maior para o Flamengo. Este é um contrato muito importante. Ele deixa nosso Manto ainda mais valioso e dá uma visibilidade gigantesca para o parceiro, não só com a exposição da marca nos uniformes, mas também nos nossos canais digitais. Temos certeza de que a Nação, quando pensar em fazer suas apostas esportivas, vai dar uma preferência ainda maior para a Pixbet”, disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo.

Além da Pixbet, os dirigentes rubro-negros também renovaram com a ABC da Construção, que estampa sua marca nos shorts. O acordo passou de R$ 6,3 milhões para R$ 7,1 milhões, sendo R$ 5,2 milhões em verba direta e R$ 1,9 milhão em permuta. A camisa rubro-negra, dessa forma, agora vai ficar avaliada em R$ 225,8 milhões por ano

Assim, os dirigentes rubro-negros estão preparando muitas mudanças de marca na camisa do clube. O novo design vai poder ser visto na partida entre Flamengo e Audax, dia 17 de janeiro, às 21h30, em Manaus, pela estreia do Campeonato Carioca.

