Diretor do São Paulo crava evolução da equipe: ‘2024 será melhor do que 2023’

A intenção do São Paulo é montar um elenco mais qualificado para a temporada que está perto de se iniciar. Com bastante otimismo, o planejamento é seguir surpreendendo. Afinal, o Tricolor Paulista venceu a Copa do Brasil sem ser um dos favoritos ao título. O diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, garantiu que na próxima temporada a equipe virá mais forte.

“A ideia é ter um time melhor neste ano do que foi em 2023. Temos noção de que o time de 2022 foi melhor do que o de 2021 e o de 2023 melhor do que o de 2022. Agora, o time de 2024 será melhor do que o de 2023”, assegurou o dirigente.

Até o momento, o São Paulo já garantiu a chegada de três reforços. O atacante Erick, ex-Ceará, o volante Luiz Gustavo, com passagem pelo Bayern de Munique, da Alemanha e que disputou a Copa do Mundo de 2014 pelo Brasil. Além do volante Damián Bobadilha contratado junto ao Cerro Porteño, do Paraguai.

O clube desembolsou US$ 2 milhões (cerca de R$ 9,7 milhões na cotação atual) na transação. A propósito, o pagamento será feito de forma parcelada nos próximos dois anos. O jogador paraguaio, aliás, assinou por quatro temporadas. Já Erick e Luiz Gustavo chegam de graça, o primeiro assinou um pré-contrato após não renovar com o seu antigo clube. Enquanto o volante experiente estava livre no mercado depois de não estender o seu vínculo com o Al Nassr, da Arábia Saudita.

Próximos passos do São Paulo

Em seguida, a prioridade do Tricolor Paulista é concretizar a compra do atacante Ferreirinha junto ao Grêmio. O clube planeja investir R$ 9 milhões na negociação por 50% dos direitos. Para isso ocorrer, o Imortal precisa adquirir 20% do passe do atleta, que pertence a escolinha que o revelou em Dourados, no Mato Grosso do Sul. A esperança é a de que a tratativa evolua até o final de semana.

O São Paulo também tentou fechar com o centroavante Pedro Raúl. Contudo, as conversas com o Toluca não tiveram um desfecho positivo. Dessa forma, a ideia do clube é iniciar a temporada sem um reserva para Calleri e monitorar o mercado. A preferência é um jogador brasileiro por conta do limite de estrangeiros.

O roteiro é o mesmo para a lateral esquerda. A princípio, apenas para o começo do ano. Um dos principais objetivos é ampliar o contrato de Wellington e Patryck Lanza será seu substituto imediato.

