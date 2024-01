Internacional x Santa Cruz-SE, pela Copinha: Onde assistir, escalações

Pentacampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020), o Internacional é o segundo clube, empatado com o Fluminense, com mais títulos na competição. Perde apenas para o Corinthians, com dez. Em busca do sexto troféu, o Colorado vai a campo nesta quarta-feira (3), às 17h15 (de Brasília), contra o debutante Santa Cruz, de Sergipe. As equipes se enfrentam no Estádio Zezinho Magalhães (Jauzão), em Jaú, São Paulo, pelo Grupo 12. Antes, na preliminar e pelo mesmo grupo, jogarão XV de Jaú e Velo Clube, às 15h.

Onde assistir

Este duelo terá transmissão do SporTV (canal fechado) a partir das 17h15 (de Brasília).

Grande campeão da 51ª edição da Copinha, em 2020, o Internacional bateu o rival Grêmio no estádio do Pacaembu, nos pênaltis, por 3 a 1, depois de empate em 1 a 1 no tempo normal. Três anos depois da conquista, no entanto,o Colorado chega à competição com um destaque: o zagueiro João Dalla Corte, de 17 anos. Ele, afinal, subiu ano passado para o elenco profissional e figurou em várias convocações da Seleção Brasileira sub-17.

Como chega o Internacional

O Internacional terá Dalla Corte. Porém, perdeu dois importantes atletas, Kauan Jesus e Adriel, por conta de lesões. O goleiro Kauan sofreu uma fratura no dedo da mão esquerda. Já o atacante Adriel teve um estiramento na coxa direita. Treinador do Inter, João Miguel, porém, confia em outra dupla, esta formada por Ricardo Mathias e Gabriel Carvalho, para poder fazer o time gaúcho brilhar e avançar no torneio.

INTERNACIONAL: Diego, Italo, Luan, João Dalla Corte e Lucas Ferreira; Enzo, Moretti e Gabriel Carvalho; Pedro Henrique, Vinicius Souza e Ricardo Mathias. Técnico: João Miguel

Como chega o Santa Cruz-SE

Já o Santa Cruz-SE vem da cidade de Riachuelo. A equipe teve sucesso nas categorias de base. Afinal, conquistando taças na categoria sub-17 e na Série A2 sub-20 na última temporada. Dessa forma, se credenciou para disputar a Copinha desta temporada.

Os estreantes, logo de início, no entanto, enfrentam uma das grandes potências do futebol brasileiro. A missão da equipe será a de tentar surpreender o Colorado e, assim, buscar a chance de brilhar ao menos de alguma forma no torneio.

SANTA CRUZ-SE: Kauan Alves, Paulo, Alves, Guilherme e Cairon; VP, Vitor e Wesley; Pedro Igor, Alisson e Mercinho. Técnico: Raphael Ferreira.

