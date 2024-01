Augusto Melo promete ‘choque de gestão’ no Corinthians

Presidente do Corinthians a partir desta terça-feira (02), o empresário Augusto Melo usou a sua primeira entrevista coletiva para, entre outros tópicos, explanar sobre as finanças do clube. Ele destacou que a situação não é animadora. Assim, prometeu um choque de gestão no Alvinegro.

“No último mês passamos por um processo de transição e infelizmente a situação do clube é pior que imaginamos, não só pela dívida, mas pela profunda desorganização administrativa, nos contratos que não priorizam o clube. Não será possível fazer algo que prometemos? Não, só que teremos que trabalhar muito mais duro no esforço para atingirmos nosso objetivo. Dedicação e vontade de vencer são as marcas dessa nova gestão”, começou o presidente do Corinthians.

Augusto Melo ainda garantiu que o Corinthians irá contratar especializada para fazer auditoria do clube. Ainda nesta entrevista coletiva, vale lembrar, o presidente anunciou a contratação de três reforços: o volante Raniele, o lateral-esquerdo equatoriano Diego Palacios, o lateral-esquerdo equatoriano e o meia argentino Rodrigo Garro. Eles chegam do Cuiabá, do Aucas (EQU) e do Talleres (ARG), respectivamente.

“Só joga no Corinthians quem entender o que é o Corinthians. A partir de hoje, o Corinthians passará pelo maior choque de gestão da história. Esse processo fundamental e histórico começa pela contratação de uma empresa de auditoria”, completou o mandatário do Corinthians.

