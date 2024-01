Espanhol: Valencia se impõe em casa e bate o Villarreal

Com bom futebol e dominante principalmente no primeiro tempo, o Valencia mandou bem nesta terça-feira (2/1). Afinal, jogando em casa, venceu o desfalcado Villarreal por 3 a 1, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo foi no Mestalla, que recebeu ótimo público, 44.793. E a torcida saiu em festa com os gols de Yaremchuk e Pepelu (dois, ambos de pênalti). O time visitante descontou na reta final, com Moreno.

O Valencia vai aos 26 pontos, provisoriamente em oitavo lugar. Porém longe dos líderes Real Madrid e Girona. O Villarreal, com a derrota, se complica. Afinal, está em 13º, com 19 pontos e corre o risco de perder mais posições ao fim da rodada.

Valencia manda no primeiro tempo

Sem sete titulares (entre suspensos e machucados), o Villarreal foi presa fácil para o Valencia no primeiro tempo. Assim, logo abriu o placar aos três minutos. O lateral-esquerdo Gayá recebeu pela esquerda e cruzou para arremate certeiro de Yaremchuk. Aos 27, Gayá cruzou para Hugo Duro. Ele certamente marcaria. Mas sofreu pênalti. Pepelu bateu e ampliou. Resultado de 2 a 0 justíssimo nos 45 minutos iniciais.

No segundo tempo, o Valencia seguiu imperando. Aos 12 minutos, foi ao ataque. Após lance na área do Villarreal, a bola bateu no braço de Alti. Pênalti. Pepelu cobrou e ampliou para 3 a 0. Estava fácil e o Valencia permanecia em cima. Mas sem conseguir ampliar. Depois, com as muitas mudanças, o jogo caiu de produção. Contudo, num lance fortuito, o Villarreal diminuiu, aos 28, com Moreno. E até tentou partir para cima, com duas mudanças ofensivas. Mas parou neste golzinho mesmo. Nos acréscimos, Peleu quase fez o terceiro numa bela cobrança de falta. Mas o goleiro Jorgensen voou e salvou.

Jogos da 19ª rodada do Espanhol

terça-feira (2/1)

Getafe 0x2 Rayo Vallecano

Real Sociedad 1×1 Alavés

Valencia 3×1 Villarreal

Quarta (3/1)

Granada x Cádiz – 13h

Celta de Vigo x Betis – 15h15

Real Madrid x Mallorca – 15h15

Girona x Atlético de Madrid – 17h30

Quinta-feira (4/1)

Osasuna x Almería – 13h

Sevilla x Athletic Bilbao – 15h15

Las Palmas x Barcelona – 17h30

