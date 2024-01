Rodrigo Caetano espera manter Paulinho, mesmo com forte assédio da Europa

Embora o assédio europeu prometa ser forte durante o mês de janeiro, o diretor de futebol do Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano, tem fé de que irá conseguir manter o atacante Paulinho no elenco para 2024. Entrevista ao ‘sportv’, o dirigente falou um pouco sobre o interesse externo pelo atacante, mas que o jogadore está feliz em Belo Horizonte. Portanto, ficar no clube pode ser a decisão mais sábia no momento:

“A gente sempre sofre assédio dos clubes estrangeiros por jogadores jovens. Vai depender das próximas janelas. Não posso prometer o que eu não consigo cumprir, mas o que posso dizer é que ele está feliz e, o que pode motivá-lo a ficar mais tempo, é estar desfrutando um momento diferente. Nem no Vasco ele teve um protagonismo tão grande como agora. Ele chega à Seleção, numa posição de grande concorrência, e espero que permaneça. Esse somatório pode fazer a família, o Paulinho e o agente escolherem outro momento para voltar à Europa”.

Rodrigo Caetano também falou um pouco sobre o projeto para contratar e manter Paulinho ele relembrou as conversas que teve com os jogadores e seu empresário no ano passado para conseguir efetuar a contratação de acordo com o Rodrigo o protagonismo em um clube do Brasil e a possibilidade de voltar à seleção brasileira foram decisivos mas o dirigente também afirma que ainda falta para o jogador de 23 anos conquistaram o título pelo Galo.

“Fizemos uma abordagem elencando outras vantagens. A de clube que iria acolhê-lo muito bem, que poderia ser um dos protagonistas do time, semelhante ao que falamos ao Hulk quando voltou. Então, estamos felizes e toda massa atleticana também. Talvez só falte um grande título para coroar essa vinda do Paulinho para o Galo”, disse Rodrigo.

