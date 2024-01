Botafogo estreia com vitória na Copinha

O Botafogo começou com o pé direito a sua campanha nas Copa São Paulo. Afinal, na noite desta terça-feira (2/1), no Lanchão, em Francana, venceu o Tiradentes-PI por 1 a 0, gol do artilheiro Kayke, no segundo tempo. O jogo foi equilibrado. Afinal, o time piauiense mostrou boa estratégia ofensiva que evitou a maioria das jogadas do Alvinegro. Além disso, depois que levou o gol, teve pelo menos duas chances para empatar.

No outro jogo do grupo, a Francana derrotou o Rio Claro por 2 a 0. Com isso, o time anfitrião lidera com três pontos e saldo 2, seguido do Botafogo, com três pontos e saldo 1. Tiradentes e o Rio Claro estão com zero.

Botafogo sem sucesso no ataque

No primeiro tempo, o Botafogo mostrou pouco poder de finalização. E como o Tiradentes se mostrou um time muito bem postado defensivamente e com boa movimentação, a etapa foi marcada pelo equilíbrio. E o time do Rio ainda teve que lamentar a lesão de um de seus principais jogadores, Bernardo Valim (da Seleção Brasileira Sub-20), que saiu após um encontrão com o zagueiro Maycon. Sem ele, o time pouco fez. Tirando um lance já nos acréscimos, um chute de Rhuan, nada de muito perigoso conseguiu.

Fogão na frente. Depois, pressão piauiense

No segundo tempo, o Botafogo, com as entradas de Rafael Lobato e João Guilherme, o Glorioso voltou mais ofensivo. Aos cinco minutos, Lobato chutou da entrada da área e quase abriu o placar para os cariocas. Mas, aos oito, saiu o gol. Após cruzamento da esquerda, Lobato não conseguiu dominar, mas acabou dando um passe para Kayke chutar à queima-roupa do goleiro Ricardo. Fogão 1 a 0.

Ciente de que o Botafogo estava muito forte ofensivamente, o técnico Nildo Araújo colocou mais um zagueiro na vaga de um apoiador. Assim, reequilibrou o jogo e quase empatou numa cabeçada de Felipe Coutinho. Porém, a bola passou rente à trave direita do goleiro Heitor. Depois disso, a zaga do Fogão começou a falhar nos chuveirinhos. Assim, por pouco Alysson e Francisco não empataram o jogo. Fim de jogo e vitória do Botafogo. Mas o Alvinegro tem de mostrar mais bola se quiser buscar o caneco inédito da Copinha.

Próximos jogos

A próxima rodada será nesta sexta-feira. O Botafogo enfrenta o Rio Claro, às 21h30, no Lanchão. Na preliminar jogam Francana e Tiradentes-PI.

BOTAFOGO 1X0 TIRADENTES

1ª Rodada do Grupo 5 da Copa SP

Data: 2/1/2024

Local: Estádio Lancha Filho (Lanchão), Franca (SP)

BOTAFOGO: Heitor, João Cintra (Gregory, 34’/2ºT), Kawan, Peixoto e Devid; Kauê Leonardo (Rafael Lobato, Intervalo), Gabriel Cunha (Justino, 23’/2ºT), Bernardo Valim (Andrezinho, 20’/1ºT); Rhuan (Vinícius Serafim, 34’/2ºT), Fabiano (João Guilherme, Intervalo) e Kayke. Técnico: Eduardo Oliveira

TIRADENTES: Ricardo; Itapipoca (Nino, 26’/2T), Guilherme, Maycon e Fabio (Honorato, 26’/2ºT); Erick (Ryan, 11’/2ºT), Francisco (Miguel, 38’/2ºT), Ítalo e Felipe Coutinho; Alysson (PH, 26’/2ºT), Luis Carlos (Aloísio, 39’/2ºT). Técnico: Nildo Araújo

Gols: Kayky, 8’/2ºT (1-0)

Árbitro: João Cesar Ferreira (SP)

Auxiliares: João Jesus e João Messias (ambos de São Paulo)

Cartões amarelos: Devid (BOT); Itapipoca, Nino, Ítalo (TIR)