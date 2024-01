Athletico estreia na Copinha com goleada sobre tocantinenses: 9 a 0

O Athletico começou a Copinha de 2024 dando a maior goleada da competição até então. Nesta terça-feira (2), o Rubro-Negro derrotou o Sparta (TO) por 9 a 0, uma goleada importante para abrir caminho dentro do maior torneio de futebol de base do país. O destaque do jogo foi o atacante Walace, que marcou três gols.

A goleada começou a ser construída no primeiro tempo, quando o Furacão abriu 3 a 0. Walace fez dois gols e Felipe Chiqueti marcou mais um. Depois do intervalo, foi a vez de Sorriso (duas vezes), João Cruz (duas vezes), Walace e Lucca Prior, uma vez cada, fecharam o placar em favor dos paranaenses. A equipe é líder do seu grupo, já que Portuguesa-RJ e Catanduva empataram, mais cedo, pelo placar de 2 a 2.

O Furacão volta a campo na próxima sexta (5), quando enfrenta a Portuguesa-RJ, às 19h15. Se acaso vencer, o Athletico irá garantir automaticamente sua classificação para o mata-mata da Copinha.

