São Paulo x Porto Vitória: veja onde assistir jogo de estreia da Copinha

Nesta quarta-feira (3), o São Paulo faz sua estreia na Copinha, diante do Porto Vitória (ES). A bola rola às 19h15, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Válida pelo Grupo 7, a partida é o primeiro passo do Tricolor na competição, com os próximos sendo diante de Ferroviária (SP) e Carajás (PA).

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do sportv, a partir das 19h.

Como chega o São Paulo

O São Paulo chega a esta Copinha com um elenco, apesar de jovem, algo experiente. O time é basicamente a base que foi vice-campeã paulista e brasileira sub-17, no ano passado. Mesmo assim, ainda há alguns jogadores que já tiveram passagens pelos profissionais, como o meia William Gomes. O técnico Menta, que também acompanha a base há muito tempo, é que fica à frente do grupo que busca o título em 2024.

Entre os jovens que se destacaram pelos juvenis em 2023, estão nomes como João Pedro, Igor, Basile, Guilherme Reis, Felipe, Lucas Lossa, Kauê, Ferreira, Ryan Francisco e Henrique. O São Paulo tenta conquistar a Copinha pela primeira vez depois de cinco anos. A última oportunidade foi em 2019, com o Tricolor sendo eliminado, no ano passado, pelo América-MG, na terceira fase.

Os relacionados do São Paulo para a Copinha

Goleiros: Leandro, Felipe Preis e João Pedro

Laterais: Igor, Basile, Guilherme Reis, Felipe e Miranda

Zagueiros: Andrade, Lucas Loss, Kauê, Ythallo, Igão e Osorio

Meio-campistas: Brian, Iba, Negrucci, Luiz Henrique, Ferreira, Mateus Amaral, Palmberg e Guilherme Batista

Atacantes: Ryan Francisco, Caio, Henrique, William Gomes, Faisal, Paulinho, Thierry e Takada

