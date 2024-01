Gabigol treina no CT do Flamengo e antecipa reapresentação

A reapresentação do Flamengo está marcada para acontecer no dia 8 de janeiro, no Ninho do Urubu. No entanto, Gabriel Barbosa decidiu retomar os trabalhos antes do previsto. O atacante publicou uma imagem treinando na academia do CT e agitou as redes sociais na manhã desta quarta-feira (3).

Assim, Gabriel Barbosa decidiu retornar das férias mais cedo e se reapresentou antes dos demais companheiros. O restante do elenco ainda está curtindo os últimos dias de férias e só retorna aos treinos em cinco dias. A ideia é que os jogadores rubro-negros realizem uma semana de atividades no Ninho do Urubu e depois viajem para pré-temporada nos Estados Unidos.

Situação de Gabigol no Flamengo

Mesmo durante as férias, Gabriel nunca deixou de trabalhar. O atacante vem realizando muitos treinos nas academia e tem feito questão de registrar para os seguidores nas redes sociais. O camisa 10 sofreu um problema no tendão do adutor direito em 2023, mas aos poucos está conseguindo se recuperar da lesão.

O atacante tem contrato no Flamengo até dezembro de 2024 e pode estar vivendo seus últimos momentos no clube. O camisa 10 caiu de rendimento nos últimos meses e acabou se tornando alvo de críticas em 2023. O jogador, dessa forma, tem mais um ano de vínculo para reescrever uma história bonita no Rio de Janeiro.

Nas últimas semanas, Gabriel se tornou alvo do Corinthians. Augusto Melo, novo presidente do clube paulista, confirmou que existia um interesse na contratação do jogador e afirmou que as negociações estavam bem adiantadas. Apesar da iniciativa do rival, os dirigentes rubro-negros não cogitam perdê-lo neste momento para um time brasileiro.

Aliás, Gabriel está no Flamengo desde 2019 e é um dos principais ídolos do elenco rubro-negro. O atacante já conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, Copa do Brasil, duas Supercopas, Recopa e três Cariocas.

