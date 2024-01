Xavi vê Vitor Roque e Lewandowski juntos: ‘Podem se adaptar’

Novo reforço do Barcelona para 2023/2024, Vitor Roque chegou à Europa cheio de expectativas. Afinal, o garoto brasileiro de apenas 18 anos é apontado como o sucessor do veterano polonês Lewandowski no ataque da equipe catalã.

“Podem se adaptar. Acredito que Vitor Roque pode jogar pelos lados ou de 9. Não haverá problema para que joguem juntos”, acredita Xavi Hernández, técnico do Barça.

No entanto, Xavi faz questão de frear a empolgação com a promessa do futebol brasileiro. O comandante blaugrana lembra que Roque ainda precisa amadurecer como jogador do Barcelona.

“Não queremos sobrecarregá-lo de responsabilidade. Ele é muito jovem, tem que se adaptar. Está bem, tem muita vontade e se adaptou muito rápido ao grupo e aos treinos. Mas vamos com cautela”, pede o treinador, em entrevista coletiva, nesta quarta-feira (3).

O Barcelona ainda não apresentou sua nova joia de forma oficial. Apesar de estar treinando com o elenco, Roque ainda não teve a documentação aprovada pela La Liga. O Barça, então, corre contra o tempo para regularizá-lo para a partida contra o Las Palmas, na quinta-feira (4), pelo Campeonato Espanhol.

O Barça adquiriu Vitor Roque junto ao Athletico-PR, por 40 milhões de dólares (algo em torno de R$ 210 milhões). O jogador, assim, se torna a contratação mais caro do clube nesta janela de transferências, embora já estivesse prevista desde o meio do ano passado.

