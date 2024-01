Zenit e Real Betis demonstram interesse em Nino, do Fluminense

Nas últimas semanas, Nino vem atraindo olhares do futebol europeu. O Zenit, da Rússia, está interessado na contratação do zagueiro e formalizou uma proposta de 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões) ao Fluminense. O Real Betis, da Espanha, ainda não enviou uma oferta, mas também está de olho no defensor. A informação é do “ge”.

De saída do Fluminense?

O Zenit demonstrou interesse na contratação de Nino no meio de 2023. No entanto, os dirigentes tricolores não gostaram dos valores propostos na época. O clube russo agora decidiu retomar as conversas e ofereceu um salário que agradou ao zagueiro. As negociações estão em andamento.

O Real Betis também sinalizou um interesse pela contratação do zagueiro. O clube russo iniciou conversas com empresário do defensor, mas ainda não formalizou nenhuma proposta. O Nottingham Forest, da Inglaterra, está de olho na compra do jogador há meses, mas ainda não conseguiu se acertar com os dirigentes tricolores.

LEIA MAIS: Fluminense parabeniza Cano pelo aniversário: ‘Viciado em decidir’

Assim, Nino vem despertando interesse do exterior e deve se despedir do Fluminense em 2024. O zagueiro foi um dos destaques da equipe tricolor em 2023 e esteve presente nas últimas convocações para Seleção Brasileira. O defensor conquistou uma Libertadores e dois Cariocas nas Laranjeiras.

Com 244 jogos e 13 gols, Nino está marcado na história do Fluminense. A diretoria tricolor, dessa forma, cogitou recusar as propostas de fora e oferecer mais um ano de contrato ao zagueiro. O defensor, por outro lado, sonha em jogar no futebol europeu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.