Bragantino formaliza proposta por Matheuzinho, do Flamengo

O Red Bull Bragantino está interessado na contratação de Matheuzinho, do Flamengo. O clube paulista, dessa forma, formalizou uma proposta de 4 milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões) pelo lateral-direito. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Negociação entre Bragantino e Flamengo

O Flamengo gostou dos valores oferecidos e queria avançar na negociação. No entanto, Matheuzinho não está interessado em sair do Rio de Janeiro. O lateral quer brigar por titularidade em 2024 e só deseja ser negociado para um clube europeu. O jogador é cria do Ninho do Urubu, participou dos últimos títulos do clube e tem contrato até dezembro de 2026.

Assim, as negociações estão paralisadas e ainda não evoluíram. A diretoria rubro-negra está interessada em se desfazer de Matheuzinho, mas ainda não encontrou uma forma de convencê-lo. O lateral atualmente está de férias e só se reapresenta na próxima segunda-feira (8).

O Flamengo vem lutando pela contratação de Léo Ortiz, zagueiro do Bragantino. No entanto, esta negociação não está relacionada ao interesse do clube paulista pelo lateral rubro-negro. Apesar da possibilidade de haver trocas, as partes tratam as duas operações como distintas.

