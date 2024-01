Benfica vai comprar Marcos Leonardo, do Santos, por R$ 100 mi

Marcos Leonardo vai para o Benfica. O Comitê de Gestão do Santos tomou a decisão nesta quarta-feira (3) e acertou vendê-lo para os portugueses. O clube vai desembolsar 18 milhões de euros (R$ 96,33 milhões na cotação atual) pelo atacante.

Marcos Leonardo terminou o ano de 2023 como artilheiro do Santos, com 21 gols marcados. Ele viajará para Lisboa, ainda nesta quarta-feira, para realizar exames médicos e ser apresentado ao novo clube.. O contrato do atacante com o Benfica terá validade de cinco temporadas.

A negociação, concluída entre Santos e Benfica, não teve a participação da Dodici Sports BR, que gere a carreira de Marcos Leonardo. Os donos da empresa abriram mão dos 10% aos quais tinham direito para auxiliar o clube da Vila Belmiro na transação.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, já anunciava nas redes sociais, ao lado de seus pares do Benfica, que venderia o atacante. O clube santista detinha 70% dos direitos econômicos de Marcos Leonardo. E deverá ficar com boa quantia da negociação. Esse valor, no entanto, não tem confirmação.

Marcos Leonardo disputou 168 partidas pelo time principal do Santos e marcou 54 gols. O atacante não conquistou títulos pelo clube, mas esteve em evidência no time durante os anos de 2022 e 2023.

O atacante não estava nos planos do clube para este ano. Ele, entretanto, sabia que entraria numa negociação. Marcos Leonardo até que tentou deixar o Santos em 2023, porem acabou ficando para o segundo semestre. Mesmo assim, não conseguiu ajudar a evitar o rebaixamento da equipe à Série B do Brasileirão.

