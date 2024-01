Grêmio arrasador na Copinha: 6 a 0 no Serra Branca-PB

O Grêmio começou muito bem a sua campanha na Copa São Paulo-2024. No início da tarde desta quarta-feira (3/1), no Estádio Municipal de Bebedouro, pelo Grupo 4 da competição, goleou o Serra Branca/PB por 6 a 0. O atacante Jardiel foi o destaque. Afinal, fez dois gols, participou de um terceiro e criou outras boas oportunidades. Tudo no primeiro tempo, pois ele saiu no intervalo para ser poupado. Os outros tentos dos gaúchos foram de Cheron, Alysson, Fred e Bruno (contra).

Na segunda rodada do Grupo 4 será neste sábado, mais uma vez no Municipal de Bebedouro. O Grêmio enfrentará o Figueirense, às 15h15 (de Brasília). Já o Serra Branca vai jogar contra o Inter de Bebedouro, às 17h30.

Grêmio goleia já no 1º tempo

Com muita qualidade ofensiva, o Grêmio foi massacrante diante de um adversário que vinha com status de pedreira, como campeão paraibano e de um torneio internacional em Portugal. Porém, antes dos dez minutos, os gremistas já venciam por 2 a 0, gols do atacante Jardiel. No primeiro, aos cinco, Kaick avançou pela direita e cruzou para o artilheiro mandar para a rede. Aos sete, a defesa do Serra Branca, na sua intermediária, atrasou mal a bola. Jardiel agradeceu, dominou e mandou a bomba para ampliar.

Apesar do Serra Branca conseguir voltar ao jogo depois dos 15 minutos e até criar chances, como numa falta que passou raspando, o Grêmio era bem melhor. Assim, quase ampliou numa bola que foi na trave. Na reta final da etapa, fez mais dois gols. Aos 44, Alysson sofreu pênalti quando entrou na área pela esquerda e Cheron fez 3 a 0. Nos acréscimos, Alysson aproveitou a sobra de uma bola na trave chutada por Gustavo Nunes e fez mais um.

Mais gols gremistas

O Serra Branca voltou melhor no segundo tempo e perdeu duas chances. Mas levou o quinto gol aos 18. Em contra-ataque, o atacante paraguaio Freddy (que entrou no intervalo no lugar de Jardiel) ganhou a dividida com a zaga, tocou para Gustavo e recebeu na frente para chutar com categoria e fazer mais um. O Serra Branca só não diminuiu por causa do goleiro Cássio, que salvou um chute de Klayver. Mas quem não faz… aos 22, Lyan fez grande jogada, o goleiro Henrique salvou mas a bola bateu em Bruno e entrou. Gol contra. Enfim, Grêmio 6 a 0, placar final.

