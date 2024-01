Cria do Vasco, Andrey Santos volta ao Chelsea após empréstimo relâmpago ao Forest

A passagem de Andrey Santos pelo Nottingham Forest terminou. Nesta quarta-feira, o Chelsea anunciou que o volante está de volta a Stamford Bridge após empréstimo relâmpago ao Forest. O retorno a Londres deu-se pela falta de oportunidades do brasileiro na equipe comandada pelo português Nuno Espírito Santo.

Andrey Santos participou de toda a pré-temporada com os Blues. Como teria pouco espaço no elenco do técnico Mauricio Pochettino, foi, então, emprestado no fim de agosto ao Nottingham Forest para ganhar experiência e minutagem. Contudo, em quatro meses, disputou apenas duas partidas, sendo uma contra o Burnley, pela Copa da Liga Inglesa – na qual ficou os 90 minutos em campo -, e uma diante do Liverpool, pela Premier League, entrando na reta final do do jogo.

O brasileiro, cria do Vasco, não teve espaço com os dois treinadores que passaram pelo Forest nesta temporada. Steve Cooper deixou o clube em dezembro, dando lugar a Nuno Espírito Santo. Assim, o jogador pode ser emprestado ao Strasbourg, da França, clube que pertence ao dono do Chelsea, para atuar com frequência.

Benfica vai comprar Marcos Leonardo, do Santos, por R$ 100 mi – Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol

Os Blues estão no meio da tabela e vêm fazendo novamente uma temporada ruim, apesar do alto investimento na aquisição de jogadores. A equipe está na décima colocação na Premier League, com 28 pontos, a 17 do líder Liverpool. Vale destacar que o Chelsea não participa de nenhuma competição europeia em 2023/24.

Por outro lado, o Nottingham Forest está em 15º no Campeonato Inglês, com 20 pontos, cinco acima da zona do rebaixamento.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.