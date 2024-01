Grêmio perto de contratar atacante do Monterrey, do México

O atacante Funes Mori, do Monterrey, do México, está cada vez mais próximo do Grêmio. O jogador concordou se transferir para o clube gaúcho e as partes envolvidas no negócio já discutem os valores da transação e os termos do contrato.

Os dirigentes do Grêmio estão tentando acertar a negociação o quanto antes. Afinal, a comissão técnica quer que o atacante participe integralmente da pré-temporada. A direção do Tricolor quer um contrato de três anos com Funes Mori. Os valores da transação, no entanto, são mantidos em sigilo.

A transação entre os dirigentes brasileiros e mexicanos vem sendo costurada desde o início da semana. No entanto, a negociação deu uma esfriada. Isso porque Funes Mori, de acordo com o Monterrey, não estava muito empolgado para se transferir para a capital gaúcha.

A diretoria do clube mexicano informou aos dirigentes do Grêmio o valor que quer receber pelo acerto. Os gremistas aceitaram pagar a quantia deseja pelo Monterrey. O vínculo do atacante de 32 anos com o clube mexicano vai até junho de 2024.

Nascido na Argentina, Funes Mori se naturalizou mexicano. O atacante está no radar do Grêmio desde o meio do ano passado. À época o clube gaúcho até tentou contratá-lo, mas o negócio não vingou.

Funes Mori defende o Monterrey desde julho de 2015. Ele já teve passagens por River Plate, Benfica e Eskisehirspor-TUR. Em 2022, jogou a Copa do Mundo do Catar pela seleção mexicana.

