Novo técnico do Cruzeiro chega a Belo Horizonte: ‘Muita gana e entusiasmo’

O novo treinador do Cruzeiro, Nicolás Larcamón desembarcou em Belo Horizonte para iniciar os trabalhos na Toca da Raposa II. O elenco se reapresenta no centro de treinamentos do time azul na próxima sexta-feira (5).

Inicialmente, o novo treinador ressaltou a ansiedade para iniciar os trabalhos na Toca da Raposa II.

“Estou com muita gana e entusiasmo para começar a trabalhar, com a esperança de fazer uma grande temporada. Sabemos que temos um desafio importante. É uma instituição com muita história, com muita responsabilidade de assumir neste momento. Estamos com a ilusão de iniciar muito bem, fazer um grande processo e um grande ano”, disse.

O Cruzeiro já confirmou alguns reforços para a temporada 2024, como Zé Ivaldo, Rafa Silva e Gabriel Veron. No entanto, mais nomes serão oficializados, como Lucas Romero e Juan Dinenno. O treinador comentou o foco da diretoria em formar um elenco forte.

“Estamos trabalhando, é parte de um processo exitoso fazer um bom time. Vamos trabalhar para terminar de formar um bom elenco”, complementou.

Antes mesmo da reapresentação do elenco, Larcamón e membros da sua comissão técnica terão reuniões na Toca da Raposa II para alinhar com a diretoria pontos importantes.

