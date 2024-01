Palmeiras não pretende vender Flaco López, ligado ao River Plate

Atacante do Palmeiras, Flaco López teve seu nome ligado ao River Plate nos últimos dias. Segundo a imprensa argentina, a contratação do centroavante seria um desejo do técnico Martin Demichelis. Contudo, o Verdão não tem a intenção de vender o jogador no atual cenário. Até porque, ele integra um setor que é prioridade de contratação do clube.

Inclusive, o Alviverde nega a chegada de qualquer proposta por Flaco López. A informação de que o Millonarios teria interesse no atacante é do jornalista César Luis Merlo, especialista em mercado de transferências.

Outro ponto que dificulta a saída do centroavante é o fato de a diretoria do Verdão ter concluído que precisa reforçar o setor ofensivo. Afinal, perderá Endrick no meio de 2024, que passará a defender o Real Madrid. Artur ainda tem a chance de se transferir para o Zenit, da Rússia. As conversas entre o clube do Leste Europeu e o Palmeiras ainda estão em andamento.

Além disso, a direção entende que houve uma queda de rendimento do ataque após a lesão de Dudu. Ou seja, qualificar o setor ofensivo é uma prioridade. Em contrapartida, com as saídas certas e prováveis, o ideal é perder mais jogadores.

Dessa forma, a princípio, o centroavante se apresenta junto ao elenco do Palmeiras, na Academia de Futebol, para iniciar a pré-temporada, na próxima segunda-feira (8). O Alviverde fará sua estreia na temporada no dia 21 de janeiro pelo Campeonato Paulista. Na oportunidade, os comandados de Abel Ferreira irão enfrentar o Novorizontino, às 16h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

Passagem de Flaco pelo Palmeiras

Flaco chegou ao Palmeiras em junho de 2022. Desde então já atuou em 55 partidas e anotou dez gols. Até aqui são quatro títulos conquistados: o bicampeonato brasileiro (2022 e 2023), além do estadual e a Supercopa do Brasil (2023). Seu vínculo te validade até julho de 2027.

