Internacional x Santa Cruz-SE, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

O Internacional faz a sua estreia na Copa São Paulo enfrentando o Santa Cruz-SE. O jogo será às 17h15 (de Brasília) no Zezinho Magalhães, em Jaú, São Paulo, pelo Grupo 12 (o mesmo de XV de Jaú e Velo Clube). O Colorado já ganhou a competição cinco vezes, a última em 2020 (as demais foram em 1974, 1978, 1980 e 1998). Com este histórico, sempre entra como um candidato ao título e é favoritíssimo contra o santinha sergipano. E você pode acompanhar a partida com a Voz do Esporte. A cobertura começa às 16h30 sob o comando e a narração do bicampeão do prêmio Aceesp (2022/2023) Cesar Tavares.

A cobertura conta também com os comentários de Deyvid Xavier e as reportagens de Will Ferreira. Não deixe de conferir este jogo pela Copinha com a Voz do Esporte e a sua transmissão raiz. Como diz Cesar Tavares… Ai meu coração!

