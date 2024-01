Atacante Dinenno chega a BH para exames médicos no Cruzeiro

O atacante Juan Dinenno, de 29 anos, desembarcou em Belo Horizonte nesta quarta-feira (3) para acertar os últimos detalhes da sua contratação pelo Cruzeiro. O contrato do argentino com o Pumas, do México, terminou no fim de dezembro passado. Desde então está livre.

Ao saber que o Cruzeiro estava de olho nele, Dinenno demonstrou interesse em se transferir para a capital mineira. O contrato com o Cruzeiro deverá ir até dezembro de 2026. Os clubes chegaram a um acordo, liberando o caminho para tratativas com o jogador.

O Pumas librou o jogador mediante a uma compensação financeira por parte do clube mineiro. O argentino chega à Raposa com a missão de comandar ataque, já que os jogadores da posição não tiveram êxito no time.

Juan Dinenno virou profissional na Argentina. Lá, defendeu o Racing. Depois, passou se transferiu para o Aldosivi. Entretanto, não teve sucesso e nem destaque pedlo dois clubes. Em seguida se transferiu para o Deportivo Cuenca e Barcelona, ambos do Equador. Dinenno, então, teve algum destaque.

Após passagem pelos clubes equatorianos, Juan Dinenno vestiu a camisa do Deportivo Cali, da Colômbia. Lá, ele marcou 25 gols em 55 jogos. Assim, o atacante despertou o interesse do Pumas, do México.

Pelo clube mexicano, Dinenno atuou de 2019 a 2023. Ele está entre os dez principais artilheiros da história do Pumas, com 60 gols em 147 partidas.

