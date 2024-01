São Paulo x Porto Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h45

O São Paulo fará nesta quarta-feira (3/1) a sua partida de estreia na Copinha. O jogo será às 19h15 (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), contra o Porto Vitória-ES, pelo Grupo 7, o mesmo de Ferroviária (SP) e Carajás (PA). A garotada do Tricolor paulista busca o penta, já que ganhou a competição em 1993, 2000, 2010 e 2019. E os torcedores são-paulinos podem acompanhar o duelo com a Voz do Esporte. Ela inicia a transmissão a partir das 18h45, com um esquenta com a qualidade que todos conhecem e a narração envolvente de Christian Rafael.

Os comentários são de Guilherme Estevão e as reportagens ficam com Gisele Pina. Não perca nenhum detalhes desta partida clicando aqui em cima e acompanhando a Voz do Esporte, veículo de mídia de 2023 pela Aceesp.

