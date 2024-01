Real Madrid vence o Mallorca na volta de Vini Jr após lesão

Três pontos importantes, mas na base do sufoco. Nesta quarta-feira, pela primeira vez em campo em 2024, o Real Madrid recebeu o Mallorca e venceu por 1 a 0. Em partida disputado no Santiago Bernabéu, pela La Liga, o zagueiro Antonio Rüdiger fez o único gol do jogo.

Com o resultado, o clube merengue tem agora 48 pontos, na ponta do Campeonato Espanhol. O Mallorca, porém, permanece com 18 pontos, na 14ª colocação.

Boas chances

Jogando em casa, o Real Madrid foi melhor no primeiro tempo e criou boas chances com Vini Jr, que voltou de lesão depois de cerca de um mês e meio. O brasileiro, porém, ficou no quase. Primeiro, o camisa 7 recebeu de Modric e bateu rasteiro em bola que passou raspando na trave. Na sequência, ele deu caneta em marcador e arriscou de longe, mas o goleiro Rajkovic fez boa defesa. O Mallorca, contudo, também assustou. Antonio Sánchez, de cabeça, acertou o travessão.

Na trave

Na etapa final, as duas equipes seguiram atacando, mas a trave atrapalhou os dois times. Samú Costa acertou o pé da trave após pegar sobra na entrada da área e mandar chute forte. No lado merengue, contudo, Brahim Díaz pegou rebote depois de finalização de Rodrygo, mas parou na trave com o gol aberto estando na pequena área.

Bola aérea

O Real Madrid seguiu pressionando e balançou as redes na reta final da partida. Aos 33, Modric cobrou escanteio pela esquerda na medida, e o zagueiro Rüdiger subiu mais que todo mundo. No meio da área, o defensor alemão desviou e acertou o ângulo de Rajkovic, sem dar chances de defesa.

Sequência

Real Madrid e Mallorca voltam a campo no fim de semana, ambos pela Copa do Rei. O Real encara o Arandina no sábado, enquanto o Mallorca enfrenta o Burgos no domingo.

