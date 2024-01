Corinthians x Ji-Paraná/RO, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h45

Maior campeão da Copa São Paulo, o Corinthians começa a sua caminhada rumo à nova conquista nesta quarta-feira (3/1). O jogo de estreia pelo Grupo 10 será contra o Ji-Paraná, de Rondônia, às 21h45 (de Brasília). O palco é o Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, o Abreuzão, em Marília (SP). O Timão e a equipe rondoniense integram o Grupo 10 ao lado do Bangu e do Marília, anfitrião da sede. Para que os torcedores da Fiel e do time rondoniense não percam nenhum detalhe da partida e entrem no clima do jogo bem antes, a Voz do Esporte preparou uma cobertura de primeira. Para começar, um pré-jogo a partir das 20h45. Com a bola rolando, Diego Mazur estará na narração.

Para relembrar: o Corinthians foi o campeão das edições de 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015 e 2017.